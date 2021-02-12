البيت الأبيض: بايدن ينوي إغلاق معتقل جوانتانامو

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إغلاق معتقل جوانتانامو مع انتهاء فترة رئاسته.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن هدف إدارة بايدن إغلاق معتقل جوانتانامو المثير للجدل.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية بدأت إجراءات المراجعة لاتخاذ قرارات في هذا الشأن، مضيفة "من المؤكد أن ذلك هو الهدف، ونحن ننوي تحقيقه".

كانت وكالة "رويترز" أفادت بأن إدارة بايدن بدات مراجعة رسمية حول مستقبل السجن سيء السمعة.

وسبق أن وصفت الأمم المتحدة معتقل "جوانتانامو" بأنه عار على الولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي، داعية إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إغلاقه.

وشيد معتقل "جوانتانامو" في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في 2002 ليكون سجنا خارج نطاق اختصاص المحاكم الأمريكية، ورغم بنائه على أراضي كوبية، يخضع السجن لسلطة وسيطرة كاملة من الولايات المتحدة.