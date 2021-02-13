صور.. "قلوب عملاقة" تحتل البيت الأبيض ورسائل من جيل بايدن

مع بزوغ فجر الجمعة، كانت جيل بايدن سيدة البيت الأبيض الأولى، قد انتهت من تزيين المرج الشمالي للبيت الأبيض بمناسبة عيد الحب.
السيدة الأولى وضعت قلوبا وردية وبيضاء وحمراء عملاقة في أرجاء المرج، فيما خرج الرئيس جو بايدن مع زوجته في وقت مبكر اليوم الجمعة لمشاهدة الزينة التي ضجت بالألوان.
وطبعت على القلوب العملاقة كلمة واحدة، مثل "وحدة" و"عطف" و"شفاء" و"تعاطف" و" حب " و"شجاعة".
وأحد تلك القلوب العملاقة كان ممهورا بتوقيع خاص" مع حبي، جيل".
وقال الرئيس بايدن للصحفيين إن يوم عيد الحب هو "اليوم المفضل" لدى السيدة الأولى.
من جانبها، قالت جيل بايدن إن الناس يشعرون "ببعض الانكسار" جراء الجائحة، لذا ارادت أن تبث "بعض الفرح.. بعض الأمل".
وقال مكتبها في بيان" كما تعلمون، السيدة الأولى معروفة بحس المرح، وحب المفاجأة، والعادات الاحتفالية، خاصة مع أسرتها.. وعيد الحب هو إحدى عطلاتها المفضلة".
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