البريطانى كريم خان رئيسا للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وفاز خان بالمنصب فى اقتراع سرى متغلبا على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا. وتضم المحكمة، التى مقرها لاهاى والتى بدأت العمل قبل حوالى 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

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