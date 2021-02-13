الكويت.. القبض على 24 شخصا يسربون وثائق قضايا منظورة أمام المحاكم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين على القانون والحد من ظاهرة تسريب مستندات وملفات القضايا المنظورة أمام القضاء واستكمالا للقضية السابقة من ضبط 4 حجاب يقومون بتصوير وتسريب ملفات قضايا لاتزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، تمكن القطاع بالتعاون مع وزارة العدل (النيابة العامة) من ضبط 24 شخصا يقومون بتصوير وتسريب ملفات القضايا.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أنه "وبالتحقيق مع 4 من حجاب محاكم بعد ضبطهم في قضية سابقة وهم يقومون بتسريب ملفات القضايا التي لاتزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، أرشد المتهمون عن 24 شخصا شركائهم منهم (10) أشخاص يعملون بوظيفة حاجب محكمة و(2) بوظيفة أمين سر " سكرتير جلسـة " و(2) موظفين و(2) محامين والبقية مندوبين لمحامين".

وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد منها وبعد أخذ الإذن القانوني وإحضارهم وبسؤالهم اعترفوا بعلاقتهم مع المتهمين وتواصلهم للحصول على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لاتزال منظورة أمام القضاء.

وأشارت إلى أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .