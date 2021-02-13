عراقجي: الاتفاق النووي بلا قيمة دون رفع العقوبات

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية العام 2015، بلا قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات عن إيران.
وأشار عراقجي في تصريحات صحفية إلى أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق ستكون مهمة لطهران إذا تم رفع العقوبات.
وأضاف: "الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول العالم لن يكون ذا قيمة للبلاد إذا لم يتم رفع العقوبات، سواء رجعت واشنطن للاتفاق أم لا".
وتابع: "رفع العقوبات عن إيران يستلزم جميع العقوبات بما فيها تلك التي تم فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام 2018، والتي فرضت تحت تسميات جديدة من خلال الحيل القانونية".
وقال الدبلوماسي الإيراني"أما بالنسبة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإن الشيء المهم بالنسبة لإيران هو الالتزامات التي تعهدت بها هذه الدول في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة التي تتطلب منها على وجه التحديد رفع العقوبات".
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