قفزة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا بالبحرين

سجلت السلطات الصحية في البحرين 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات. وأعلنت الصحة البحرينية عن تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 395 حالة. فيما بلغ عدد حالات الإصابة القائمة بفيروس كورونا في البحرين 7039 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة. كما سجلت الوزارة تعافي 627 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 103878 حالة. بينما وصل عدد من تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا في البحرين إلى 224919 شخصًا.

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