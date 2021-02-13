اجتماع بين مندوب السعودية وقطر في الأمم المتحدة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس الجمعة، بأن مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، التقى في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوبة قطر الدائمة علياء آل ثاني.
وقالت الوكالة إن " المعلمي وآل ثاني استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة".
ونظمت قطر الجمعة، احتفالا بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الخفجي السعودية المحاذية للكويت، خلال حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي، أثار جدلًا وسجالًا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين الخليجيين.
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