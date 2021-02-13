انتخاب البريطاني كريم خان لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

أفادت وسائل إعلامية بانتخاب المحامي البريطاني كريم خان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية.
كانت تقارير بريطانية ذكرت أن كريم خان هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمنصب ويتقدم على الإسباني كارلوس كاستريسانا، والأيرلندي فيرجال جاينور، والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.
وترأس كريم خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، تحقيقًا للأمم المتحدة في جرائم تنظيم داعش، كما دعا إلى محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرج.
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