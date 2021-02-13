رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442هـ ، عقب صدور قرار ترقية 12.28 ألف موظف وموظفة من شاغلي وظائف الاداريين والاداريات في ديوان الوزارة والمدارس ومكاتب التعليم والملحقات الثقافية بوزارة التعليم السعودي، بدأت عمليات البحث عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الوزارة، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحقيقًا لأهداف الوزارة الاستراتيجية طبقًا لرؤية المملكة 2030 في تطوير الحركة التربوية والنهوض بالمعلمين تقديرًا لجهودهم في رسخ المبادئ في نفوس الطلاب.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442هـ

فالخدمة الذاتية، نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، تقدم للموظف ( المعلم -المدير- المستخدم – الاداري – العامل ) مجموعة من الخدمات التي يمكنه الحصول عليها دون الرجوع للادارة المسئولة حتى صدور القرار.

خدمات نظام فارس للعاملين بوزارة التعليم

ومن الخدمات التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية للعاملين بالتعليم مايلي:

طلب الحصول على إجازة.

طلب قطع إجازة.

طلب تعديل الإجازة.

طلب تمديد الإجازة.

طلب قطع الإجازة.

طلب البدلات.

طلب تقاعد.

طلب الغاء إجازة.

الاستعلام عن كشف المرتبات.

الحصول على البيانات الأساسية للموظف.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان الانتدابات.

رابط الاستعلام عن الترقيات بوزارة التعليم 1442 هـ

يستطيع الاداريون والاداريات بوزارة التعليم السعودي الاستعلام عن الترقيات التي أعلنت عنها الوزارة، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعرف على نتيجة الترقيات من الدرجة الثالثة حتى الحادية عشر، بالدخول على رابط فارس الخدمة الذاتية لمعرفة النتيجة باتبع الخطوات الآتية:

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ادخال رقم التحقق الموجود بالصورة.

الضغط على تسجيل الدخول.

الدخول على البيانات الخاصة بالترقية.

حيث يستطيع لمرشحي الترقيات بوزارة التعليم السعودي الحصول على نتيجة الترقية الخاصة بهم عن طريق ارسال رسالة نصية لهم عبر هاتف الجوال أو عبر الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بنظام فارس واتباع الخطوات السابقة.