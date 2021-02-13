الزمالك يسقط في فخ مولودية الجزائر ويرضى بالتعادل

سقط الزمالك المصري وصيف البطل في فخ التعادل السلبي امام ضيفه مولودية الجزائر الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ويلتقي السبت في المجموعة ذاتها الترجي التونسي وتونغيث السنغالي الذي أطاح بالرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ32.

ويشكل التعادل بالنسبة للزمالك الساعي الى تعويض خيبة خسارة نهائي الموسم الماضي أمام غريمه المحلي الأهلي والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2002، نتيجة سلبية بالتأكيد لاسيما أن مولودية الجزائر يعاني من عدم استقرار فني ومباراة الجمعة كانت الأولى له بإشراف مدربه الجديد عبد القادر عمراني الذي حل بدلاً من نبيل نغيز اثر فسخ عقده بالتراضي.

وجاء الشوط الأول جيدا من الناحية الفنية، حيث سيطر الزمالك على اغلب فتراته بفضل تحركات الثلاثي احمد سيد "زيزو" وفرجاني ساسي وامام عاشور، مقابل تراجع للاعبي المولودية بهدف امتصاص الضغط الهجومي لأصحاب الارض.

وكاد زيزو يضع فريقه في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس عبد القادر صالحي (4)، ثم أتبعها عاشور بفرصة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن (11).

وفي الدقيقة 30 استغل محمود حمدي الونش الخروج الخاطئ للصالحي من مرماه وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها المدافع معاذ حداد من على خط المرمى، منقذا فريقه من هدف محقق لأصحاب الارض.

ورد سامي فريوي بتسديدة خلفية مزدوجة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد أبو جبل (34).

وفي لحظة ارتباك عند الضيوف، كاد الزمالك أن يخطف التقدم حين مرر المثلوثي كرة عرضية وصلت الى ساسي الذي سددها، فارتدت من يد الصالحي وشتتها الدفاع (35)، ثم عاد اللاعب ذاته وسدد كرة بجوار القائم الايسر (1+45).

ودفع المدرب البرتغالي للزمالك جايمي باتشيكو بشيكابالا والمغربي حميد احداد سعيا لزيادة الضغط الهجومي على دفاع الضيوف واحراز هدف التقدم، وكاد الأخير أن يمنحه ما أرداه بتسديدة من داخل المنطقة أبعدها الصالحي لركنية (62).

ومع مرور الوقت ضغط الزمالك بكامل خطوطه وسدد البديل المغربي اشرف بن شرقي كرة أبعدها الصالحي (73) الذي كرر الأمر ذاته في وجه طارق حامد (82).

وفي المجموعة الأولى، عاد سيمبا التنزاني من ملعب فيتا كلوب بالنقاط الثلاث بالفوز عليه بهدف سجله من ركلة جزاء نفذها كريس موغالو من جمهورية الكونغو في الدقيقة 61.

وتضم المجموعة الأهلي المصري حامل اللقب الذي يلتقي الأحد مع ضيفه المريخ السوداني.