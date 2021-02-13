محاكمة ترامب.. محامو الرئيس السابق يتهمون الديمقراطيين بالتلاعب في الأدلة

في اليوم الرابع من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، وجه فريق الدفاع، اتهامات للديمقراطيين، بالتلاعب بالأدلة، ومقاطع الفيديوهات، منددين بـ"النفاق" الذي يتمتع به فريق الادعاء الديمقراطي.

وقال ديفيد شون، محامي ترامب، إن خطاب ترامب لأنصاره يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، كان خطابا سياسيا عاديا، وفقا لموقع "ذا هيل".

وعرض محامو ترامب، مقطع فيديو مدته نحو 10 دقائق، لسياسيين من الحزب الديمقراطي، يستخدمون نفس مصطلحات ترامب في خطاباتهم، مثل كلمات "القتال"، و"خوض المعركة".

واتهم شون فريق الادعاء الديمقراطي في مجلس الشيوخ بالتلاعب بالأدلة، نشر مقاطع فيديو معدلة لخطابات سابقة لدونالد ترامب.

وأوضح أن بعض الفيديوهات التي عرضها الديمقراطيون تتضمن تصريحات أطلقها ترامب عام 2017، ولا علاقة لها باقتحام الكونجرس.

وبدأ فريق الدفاع عن ترامب مرافعاتهم بكلمة المحامي مايكل فان دير فين الذي أكد أن التهم التي تهدف لمحامة ترامب غير منصفة وغير دستورية، معتبرا أنها "انتقاما سياسيا".

واعتبر محامو ترامب الاتهامات التي وجهها الديمقراطيين للرئيس الأمريكي السابق بأنها سخيفة للغاية.

وأشار محامي ترامب إلى أنه لا يمكن التصديق أن خطاب ترامب كان بأي شكل من الأشكال تحريضًا على العنف أو التمرد على القانون.

فيما قال محامي آخر في فريق ترامب، وهو بروس كاستور، إنه يريد تسريع عملية المحاكمة حتى يتمكن الكونجرس من العودة إلى عمله الأكثر أهمية في خدمة الشعب الأمريكي.

ويحاول فريق الدفاع عن ترامب خلال مرافعتهم إثبات أن مقتحمي الكونجرس في 6 يناير الماضي تصرفوا من تلقاء أنفسهم، وليس تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجمهوري السابق.

وتطلب إدانة ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يعني أن الديمقراطيين بحاجة إلى إقناع 17 عضوا جمهوريا على الأقل للتصويت لصالح عزل مساءلة ترامب.