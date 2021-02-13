بسبب علاقة رومانسية.. التحقيق مع مسئول كبير في البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن البيت الأبيض أوقف، تي جيه داكلو، نائب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، بسبب "علاقة رومانسية" مع صحفية بمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقالت مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، إن داكلو رد بغضب خلال مكالمة غير رسمية مع الصحفية تارا بالميري، من "بوليتيكو"، التي كانت تكتب عن علاقته مع أليكسي ماكاموند، مراسلة "أكسيوس"، والتي تعرف عليها داكلو أثناء تغطية حملة بايدن.

وقال داكلو لبالميري خلال المكالمة: "سأدمرك"، وأدلى بتعليق معاد للنساء، وأشار إلى أنها كانت "غيورة"، لأن رجلا ما كان مهتما بماكاموند وليس بها.

وردًا على تقرير المجلة الأمريكية، نشرت ساكي تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قالت فيه: " تي جيه داكلو اعتذر للمراسلة الصحفية، وأقر بأن هذا ليس معيار السلوك الذي حدده الرئيس".

وقالت ساكي في بيانها، إن داكلو وبعد اعتذاره من الصحفية، أرسل لها مذكرة شخصية عبَّر فيها عن أسفه العميق.

وأكدت توقيفه "عن العمل لمدة أسبوع من دون أجر"، و"بالإضافة إلى ذلك، عندما يعود، لن يتم تكليفه بالعمل مع أي صحفي في بوليتيكو".