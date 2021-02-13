كل أخر أخبار الزمالك اليوم باتشيكو موعد وتشكيل واموال مباراة الزمالك

كل أخر أخبار الزمالك اليوم لأول مرة في تشكيل الزمالك يصبح مروان حمدي أساسي أمام مولودية الجزائر وهذه أول مرة في تشكيل الزمالك مروان حمدي هو المسؤول الأول عن هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر وهذه أول مرة بشكل أساسي.

وقد قام جايمي باتشيكو وهو المدرب الأساسي للزمالك بالإعلان عن تشكيل وتقسيمات فريقه لمواجهة مولودية الجزائر بعد فترة زمنية قليلة وذلك في الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال أفزيفيا.

وشهد تشكيل الزمالك لأول مرة قيادة مروان حمدي للهجوم ، وذلك مع استمرار تواجد عبدللة جمعة في القيادة الأساسية للجهة اليسرى. وفي الجانب الآخر ظل أشرف بنشرقي متواجد على كرسي البدلاء ، بينما كان إمام عاشور عبارة عن جناح ايسر تحت المهاجم الأساسي بجانب اوباما وأيضا احمد سيد زيزو.

تشكيل الزمالك

وها قد كانت كل أخر أخبار الزمالك اليوم من حيث تشكيل الزمالك هي كالتالي:

لقد كان الحارس: محمد أبو جبل.

دفاع الفريق: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حازم إمام.

ولاعبا خط الوسط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

في الأمام: إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم الأساسي للفريق: مروان حمدي.

وقد كان شيكابالا متواجد على مقاعد البدلاء في جانب أشرف بنشرقي.

دكة بدلاء الزمالك كانت كالتالي:

حارس المرمي: محمود عبد الرحيم “جنش”.

الدفاع الأساسي للفريق: محمد عبد الغني – أحمد فتوح.

خط الوسط: إسلام جابر – أشرف بنشرقي – شيكابالا.

هجوم الفريق: حميد أحداد.

لاعب الزمالك يتم العفو عنه من باتشيكو قبل مباراة مولودية الجزائر

الآن سبورت 360 لقد أصدر البرتغالي باتشيكو وهو المدرب الاساسي ل نادي الزمالك بقرار عودة أحمد فتوح إلى قائمة الفريق للمباراة ضد مولودية الجزائر في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم.

باتشيكو يتغاضى عن أحمد فتوح من قبل مباراة مولودية الجزائر مباشرة

تحدث الإعلامي عمرو ربيع في برنامجه التلفزيوني عن أنه قام باتشيكو بالعفو عن أحمد فتوح وتم إرجاعه إلى قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر وذلك بعد أن تم استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري في يوم الأحد الماضي ، وكان ذلك نتيجة لما حدث من مشادة الكلامية مع أشرف بننشرقي ضد غزل المحلة.

وتحدث أيضا عمر ربيع بأنه قرر جايمي باتشيكو العفو عن أحمد فتوح قبل البدء في مباراة مولودية الجزائر عقب إتمام حل الأزمة مع لاعب الزمالك. وقد تم وضع أحمد فتوح في الظهير الأيسر الأساسي لنادي الزمالك أثناء الموسم الجاري وذلك نتيجة انضباطه الفني من عدة جوانب منها الجانب الدفاعي والهجومي وأيضا من خلال تفوقه علي عبد الله جمعة.

هكذا يكون نادي الزمالك في الترتيب والمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الترجي الرياضي التونسي وايضا وانجنيت السنغالي مولودية الجزائر. ولقد خسر نادي الزمالك النهائي في دوري أبطال أفريقيا أثناء الموسم الماضي وكان ضد غريمه التقليدي وهو الأهلي بهدفين مقابل هدف.

هجوم الزمالك يقوده مروان حمدي والاحتياطي أمام المولودية هو بن شرقي

أصبح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك في حالة استقرار على التشكيل الذي سيجريه مع مباراة مولودية الجزائر والمقرر لها في التاسعة مساء من ضمن مباريات الجولة الاولي لدوري أبطال أفريقيا.

وقد تم وضع باتشيكو المغربي أشرف بن شرقي علي دكة البدلاء وذلك بعد عودته من الإصابة ، وأيضا تم وضع مروان حمدي في وضع المهاجم الصريح.

وقد اهتم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بإجراء اجتماع تحفيزي مع لاعبي فريق الزمالك قبل مغادرة الفندق الذي يقيم بداخله والذهاب إلى استاد القاهرة الدولي ، لمواجهة مولودية الجزائر ، حيث كان يسعى أبناء ميت عقبة إلى هدف أساسي وهو تحقيق الفوز بضربة البداية علي بطل الجزائر والحصول علي الثلاث نقاط والتي ستكون نقطة البداية لعبور وخوض دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وقد اكد باتشيكو بضرورة وأهمية تركيز لاعبي فريقة طوال شوطي المباراة وعدم التشتيت نهائيا ، والمحاولة بقدر الإمكان على غلق المساحات أمام سرعات الفريق الجزائري المواجه لهم ، ومحاولة تسجيل تسجيل في بداية المباراة لتشتيت وضعف حساب الفريق المنافس والسعي من أجل تحقيق الفوز.

ولقد اسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ألمباره علي طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما وكان هذا قرار صريح من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وأيضا بمعاونة كلا من تيميسيجين أتانجو و كينيدي موسى و أيضا تواضروس ميتيكوي ليصبح حكما رابعا.

واهتم الخواجة البرتغالي بجزئية في غاية الأهمية وهو التحدث مع لاعبي فريقه على بعض نقاط الضعف والقوة التي يمكن استغلالها أو تجنبها في فريق مولودية الجزائر ، مع التأكيد بكل أهمية وحرص على المدافعين من أهمية تركيزهم وعدم التساهل مع عدم ارتكاب الأخطاء أثناء القرب من منطقة الجزاء مرمي محمد أبو جبل.

موعد مباراة الزمالك مع مولودية الجزائر بتوقيت الإمارات

فريق الزمالك بدأ في رحلة البحث عن إمكانية الوصول من جديد إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حينما يستضيف فريق مولودية الجزائر وذلك أثناء افتتاح مبارياته في دور المجموعات من ضمن المنافسات بالمجموعة الرابعة من البطولة.

وهكذا أصبح الزمالك المصري في المباراة النهائية الموسم الماضي قبل أن خسارته من الأهلي بنتيجة هدفين لـ هدف وذلك في نهائي البطولة الافريقية والتي جمعت ما بين القطبين وذلك كان للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وستقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة 11:00 اليوم الجمعة داخل استاد القاهرة الدولي، وتضم المجموعة الرابعة بجانب كل من الفريقين تونسي السنغالي و الترجي الرياضي التونسي.

وقد صرح المدرب البرتغالي باتشيكو أنه سيتم إجراء منافسات قوية جدا بجانب مولودية الجزائر تونس السنغالي والترجي التونسي ، باعتبارهم مجموعة الموت ولاسيما من بدء بداية قوية جدا.

مستندات الحجز على أموال نادى الزمالك بالبنوك

صرح الإعلامي عمر ربيع عن مفاجأة لا تصدق وهي الحجز علي ارصدة نادي الزمالك داخل البنوك وايضا مع التأمينات

وايضا قام عمر ربيع أثناء حديثه على برنامجه نمبر وان الذي يأتي على شاشة قناة النهار بالتأكيد على أن التأمينات قامت بحجز أرصدة نادي الزمالك داخل جميع البنوك نتيجة المديونية والتي قد تصل إلى 209 مليون جنيه مصري.

مشيرا إلى أن الإدارة السابقة لنادي الزمالك لم تكن تقوم بدفع التأمينات الخاصة بنادي الزمالك وهي القيمة الخاصة بالموظفين داخل نادي الزمالك شهريا والذي يعني بأن جميع الموظفين التي تم احالتهم للتقاعد لن يكون لهم حق المعاش من الاساس.

وتابع خلال حديثه بأن المجلس السابق قد قام بالاتفاق مع التامينات أنه يتم جدولة تلك المبلغ بالكامل على دفعات وتكون دفعات متتالية مقابل 20 مليون جنيه مصري .

وهكذا كان كل أخر أخبار الزمالك اليوم من حيث ان كان المجلس الحالي لنادي الزمالك في حالة تفاجيء تام في يوم الخميس وعلموا انه تم حجز أرصدة نادي الزمالك بعد توجه بعض الموظفين للبنك. واتم بانه تمت المطالبة من الوزير بالتدخل وحل الازمة بالحديث مع مسئولي الزمالك.