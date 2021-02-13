جدة - نرمين السيد - وقالت: "بالطبع تابعنا محاولات دول أخرى مثل الصين وروسيا لاستخدام اللقاحات كوسيلة لتحقيق النجاح على المستوى الدبلوماسي". وأضافت: "واشنطن تتابع بقلق تصرفات روسيا والصين فى هذا الشأن، وأن وكالة الأمن القومى الأمريكية تراقب الوضع عن كثب". يذكر أن مجلة "لانسيت" البريطانية، أشارت فى تقرير لها بأن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: شكوك حول استخدام روسيا والصين لقاحات كورونا كأداة دبلوماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.