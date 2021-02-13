البرازيل تسجل 51546 إصابة و1288 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة، تسجيل 51546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1288 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636، وفي 9 فبراير 1350، كما سجلت في العاشر من فبراير 1330 وفاة جراء المرض.
وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237489 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.
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