وزير الصحة العراقي: قلقون من زيادة الإصابات بكورونا

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، خلال زيارته لمحافظات النجف والمثنى والديوانية جنوبي البلاد، أن مراكز الرصد الوبائي "سجلت أمورا مقلقة" تتعلق بتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف أن "مراكز الرصد الوبائي رصدت أمورا مقلقة بتزايد أعداد الإصابات، ونحن نحتاج إلى تعزيزات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ونأمل في أن تقر اللجنة العليا قرارات منع التجمعات ومجالس العزاء وغلق قاعات الأعراس".
وأشار وزير الصحة إلى "وجود مناقشات مع وزارتي التربية والتعليم بشأن أن تكون الدراسة إلكترونية، لا حضورية"، موضحا أن "دوام المدارس وغلقها سيناقش غدا السبت في اجتماع اللجنة العليا".
وشدد على أنه "رغم التوعية الكبيرة والتشديد من خطورة الموقف، إلا أن المواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، رغم أن السلالة الجديدة دخلت في كل العالم ومن الممكن أن تكون قد دخلت العراق".
من جهتها، أكدت وزارة التربية العراقية، عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الاعتماد على التعليم الإلكتروني وإلغاء الحضوري حتى الآن، مبينة أن "التوجيهات والآليات الخاصة بالامتحانات تنص على أن تكون حضورية لجميع الطلبة".
وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن إلى 639438 إصابة بينها 604822 شفاء و13157 وفاة.
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