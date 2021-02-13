البرازيل تعلن تسجيل 1.288 وفاة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفى 7 فبراير 522، وفى 8 فبراير 636، وفى 9 فبراير 1350، كما سجلت فى العاشر من فبراير 1.330 وفاة جراء المرض.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237.489 وفاة فى المجمل منذ ظهور الوباء.