أوستن يعتزم مواصلة الضغط على أعضاء "الناتو" لزيادة الإنفاق العسكري

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"- في تصريحات، الجمعة، بواشنطن- إن أوستن سوف يسعى لتعزيز الرؤية الخاصة بأن الأمن الجماعي لدول الحلف هو مسئولية مشتركة، وأنه يدخل في ذلك ضمان مستوى كاف من الإنفاق الدفاعي، في إشارة إلى التزام دول الحلف باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على الدفاع بحلول عام 2024.
وأوضح كيربي أن الوزير الأمريكي يدرك أن العديد من الدول الأعضاء في "الناتو" يفون بهذا الالتزام وربما يتجاوزونه بإنفاق أكثر من النسبة المقررة، وأن العديد لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب وتسعى للوصول إليه.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أبدى مرارا انتقاده للحلف وهدد بالانسحاب منه، لكن الرئيس الحالي جو بايدن أشار إلى عزمه إعادة تنظيم علاقة بلاده بالحلف.
ونوهت مصادر أمريكية إلى أن أوستن لن يغير بذلك مسار ترامب في الضغط على دول الحلف في هذا الشأن.
وكان ترامب قد أمر بسحب الآلاف من الجنود الأمريكيين من ألمانيا، فيما كان يتهم الأخيرة بعدم إنفاق ما يكفي على الدفاع، لكن أوامر بايدن بعد توليه السلطة كانت بتجميد أية خطط انسحاب من ألمانيا لحين مراجعة القوات الأمريكية حول العالم.
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