رابط نتائج القبول الموحد 2021 بالأردن admhec.gov.jo وموعد الإعلان عنها

نتائج القبول الموحد لدخول الجامعات الأردنية 2021 للناجحين في الدورة التكميلية التي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة، حيث قامت وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات بإغلاق باب التسجيل الإلكتروني لدخول العام الدراسي 2020 -2021 في 11 شباط / فبراير وبدأت بمراجعة الطلبات المسجلة لديها بشكل إلكتروني وتحدد موعد الإعلان عن النتائج.

موقع وزارة التعليم العالي

موعد الإعلان عن القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021

وحدة تنسيق القبول الموحد لدخول الجامعات في المملكة الأردنية قامت بالإعلان عن مواعيد التسجيل بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الدورة التكميلية، وقد كان الموعد النهائي للتقديم والتعديل على طلبات التقديم في 11 شباط في منتصف الليل، وبدأت البوابة في الإغلاق وعدم استقبال طلبات جديدة أو تعديلات، وبدأت في مراجعة جميع تسجيلات الطلاب مع دراسة حالة كل جامعة على حدة وتم الإعلان عن الموعد المقرر له إعلان نتائج القبول والذي تقرر له أن يكون في هذا الأسبوع، قبل يوم 20 شباط 2021، ثم يتم بعدها إعلان نتائج سوء الاختيار للمتقدمين.

قام الطلاب بالدخول على رابط بوابة القبول الموحد للجامعات الأردنية بحسب الشروط الموضوعة للتسجيل والقبول لكل طالب. تم تسجيل الطلاب في بابة قبول الجامعات للناجحين بالدورة التكميلية وشهادات المعادلة من الجامعات الأجنبية. كان الحد الأدنى للتقديم هو 65% لكل طالب وطالبة. تم التأكيد على ضرورة دفع 15 دينار في مراكز الدفع المتوفرة في جميع أنحاء المملكة (فواتيركم). قام الطلاب بالتسجيل بالبيانات الخاصة للطالب ???? هوية الأحوال المدنية – رقم القيد المدني فقط).

آليات تسجيل قبول الجامعات

وقد أعلنت بوابة التنسيق لدخول الكليات بالمملكة ضرورة الالتزام بالشروط وأن إي إخلال بأحدها قد يعرض الطالب لفوات التسجيل بالعام الدراسي المقبل والتخلف عن إقرانه من الذين تم قبولهم، كما قامت بالإعلان عن الفترة المقرر إعلان النتائج فيها والتي تنتهي الخميس المقبل، خلال هذا الأسبوع.