منصة سلفة وشروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية هي منصة تقدم العديد من الخدمات التمويلية لمساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم المختلفة وتحقيق متطلباتهم والمنصة جهة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تعتبر هذه التمويلات أسرع وأسهل تمويلات من حيث الإجراءات والموافقة عليها ومن خلال هذه المقالة نوضح لكم أهم المميزات والشروط اللازمة والواجب توافرها لكي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل وخطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل.مميزات التمويل المقدم من منصة سلفة
هناك مجموعة من المميزات التي يمتاز بها التمويل الشخصي المقدم من المنصة وهذه المميزات كالتالي:
- تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- هامش ربح تنافسي.
- الحصول على التمويل بسهولة وبسرعة.
- يتم الحصول على التمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب.
- يتم سداد أقساط التمويل عن طريق نظام الجدولة.
هناك مجموعة مهمة من الشروط التي يجب أن تتواجد في المتقدم والراغب في الحصول على التمويل وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثمانية عشر عاماً.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على التمويل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- ليتم الحصول على الموافقة بالحصول على التمويل يجب أن لا تقل مدة التحاق المتقدم بجهة العمل عن ستة أشهر كاملة.
هناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم الحصول على التمويل وهذه المستندات جاءت كالتالي:
- صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.
- استمارة موقعة من جهة العمل موضح بها مسمي الوظيفة ومدة الالتحاق بالعمل وقيمة الراتب والبدلات إن وجدت.
- عنوان المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.
يتم التقديم للحصول على التمويلات المقدمة من المنصة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المقر وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.
- بعد تسجيل الدخول يتوجب الضغط على طلب التمويل الشخصي أسفل الصفحة.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.
- تحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه حيث تتراوح قيمة التمويل ما بين 1000 حتي 5000ريال سعودي.
- تحديد فترة السداد.
- الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- عند توافر جميع الشروط والمستندات يتم الموافقة الفورية بالحصول علي التمويل.
وللحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن أي معلومة يتم الاتصال بالرقم920000327.
- طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
الوسوم
منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية هي منصة تقدم العديد من الخدمات التمويلية لمساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم المختلفة وتحقيق متطلباتهم والمنصة جهة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تعتبر هذه التمويلات أسرع وأسهل تمويلات من حيث الإجراءات والموافقة عليها ومن خلال هذه المقالة نوضح لكم أهم المميزات والشروط اللازمة والواجب توافرها لكي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل وخطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل.مميزات التمويل المقدم من منصة سلفة
هناك مجموعة من المميزات التي يمتاز بها التمويل الشخصي المقدم من المنصة وهذه المميزات كالتالي:
- تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- هامش ربح تنافسي.
- الحصول على التمويل بسهولة وبسرعة.
- يتم الحصول على التمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب.
- يتم سداد أقساط التمويل عن طريق نظام الجدولة.
هناك مجموعة مهمة من الشروط التي يجب أن تتواجد في المتقدم والراغب في الحصول على التمويل وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثمانية عشر عاماً.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على التمويل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- ليتم الحصول على الموافقة بالحصول على التمويل يجب أن لا تقل مدة التحاق المتقدم بجهة العمل عن ستة أشهر كاملة.
هناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم الحصول على التمويل وهذه المستندات جاءت كالتالي:
- صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.
- استمارة موقعة من جهة العمل موضح بها مسمي الوظيفة ومدة الالتحاق بالعمل وقيمة الراتب والبدلات إن وجدت.
- عنوان المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.
يتم التقديم للحصول على التمويلات المقدمة من المنصة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المقر وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.
- بعد تسجيل الدخول يتوجب الضغط على طلب التمويل الشخصي أسفل الصفحة.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.
- تحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه حيث تتراوح قيمة التمويل ما بين 1000 حتي 5000ريال سعودي.
- تحديد فترة السداد.
- الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- عند توافر جميع الشروط والمستندات يتم الموافقة الفورية بالحصول علي التمويل.
وللحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن أي معلومة يتم الاتصال بالرقم920000327.
- طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
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