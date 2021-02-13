تعرف علي طريقة إلغاء بطاقة الائتمان لبنك الراجحي خطوة بخطوة

طريقة إلغاء بطاقة الائتمان لبنك الراجحي، أهلا بكم أعزائي متابعي موقع ثقفني الكرام في مقال اليوم سوف نتعرف خطوة بخطوة علي طريقة إلغاء البطاقة الائتمانية الخاصة ببنك الراجحي، لأي شخص تواجهه مشكلة مع بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك ويريد طريقة إلغاؤها، لذلك دعونا في تلك المقال نستعرض معاً طريقة إلغاء البطاقة الائتمانية لبنك الراجحي

البطاقات الائتمانية لها مميزات وعيوب

تصدر البنوك البطاقات الائتمانية للأشخاص أصحاب الحسابات وذلك وفقا لحد الإتمان الذي يتم تحديده من قبل البنك حيث يستفيد حاملي تلك البطاقات بحرية سحب الأموال في حدود الائتمان المحدد وذلك من خلال الشراء من خلال السوبر ماركت أو يمكنك التسوق بها بأي مكان سواء أونلاين أو من خلال المحلات التجارية أو أن تسحب مبلغ مباشرة من ماكينة الصراف الآلي وتعتبر البطاقات الائتمانية لها جزء ترفيهي أكثر، لكن ومع ذلك عليك الحذر من خطورتها لان امتلاكها وتسوقك من خلالها لا ينسيك انك مطالب بتسديد تلك الأموال في غضون مدد محدد تحدد من قبل كل بنك حتي لا تقع في مشاكل التسديد والغرامات، وفيما يلي سنستعرض معكم طريقة إلغاء البطاقة الائتمانية لبنك الراجحي وذلك في حالة أنك تريد التخلي عنها وإلغاؤها.

طريقة إلغاء البطاقة الائتمانية لبنك الراجحي

يمكنك إلغاء بطاقة الائتمان الخاص بك من خلال البنك الراجحي من خلال طريقتين وهي إما أن تذهب مباشرة إلي البنك و تتحدث مع احد ممثلي خدمة العملاء بالبنك لإلغاء البطاقة أو انك يمكنك إلغاؤها تليفونيا عن طريق اتباع تلك الخطوات هيا بنا لنتعرف عليها:

أولا : عليك أن تقوم بالاتصال علي الرقم التالي 920003344 ومن خلال الرد الآلي أضغط علي الرقم 3 وهو المخصص لخدمات البطاقة الائتمانية.

ثانيا : سيتم الرد عليك آليا بأن تضغط علي رقم 4 في حالة كنت تريد استبدال بطاقة الائتمان الخاصة بك أو تريد إلغاؤها وإيقافها نهائياً.

ثالثا : والآن وصلنا للجزء الأخير وهو أن تضغط علي الرقم 1 وهذا الاختيار لإرسال طلبك بإلغاء البطاقة وإيقافها بشكل نهائي.

لكن عليك أن تتواصل مع البنك من خلال رقم خدمة العملاء 920004550 وذلك بعد مرور 30 يوماً من طلب إيقاف البطاقة لتأكيد طلبك والإيقاف بشكل نهائي.

نتمنى أن تكون المقال أضافت لكم معلومة، وأصبحت الأمور واضحة إليكم.. ونتمنى لكم التوفيق دائماً.