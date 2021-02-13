ولاية أسترالية "شبه خاوية" لمنع موجة ثالثة من كورونا

بدأت ولاية فيكتوريا الأسترالية، السبت، عزلا عاما يستمر خمسة أيام، في ظل سعي السلطات لمنع موجة ثالثة من فيروس كورونا مرتبطة بالسلالة سريعة الانتشار المكتشفة في بريطانيا.
وكانت شوارع مدينة ملبورن، عاصمة الولاية وضواحيها، شبه خاوية السبت، بعد صدور أوامر للسكان بملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.
وشهدت المدينة في العام الماضي عزلا عاما استمر 111 يوما، كان أحد أشد وأطول الإجراءات في العالم حينها، وذلك بهدف كبح انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.
وسجلت أستراليا أكثر من 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و909 وفيات في المجمل منذ ظهور الوباء.
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