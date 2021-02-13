تحذير شديد اللهجة من السفارة القطرية لرعاياها في هيوستن المكسيكية

أصدرت القنصلية القطرية في هيوستن تحذيرا شديد اللهجة لجميع رعاياها بشأن الحالة الجوية التي تمر بها المدينة.
وقالت القنصلية القطرية عبر صفحتها على "تويتر": "حرصا من القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة هيوستن على سلامتكم، نتقدم إلى جميع المواطنين القطريين المتواجدين في مدينة هيوستن بضرورة أخذ الحيطة والحذر، حيث من المتوقع أن تتعرض المدينة في الأيام القليلة القادمة لموجة صقيع اعتبارات من مساء الأحد الموافق 14 نوفمبر وحتي الثلاثاء 16 من الشهر ذاته".
وأضافت القنصلية: "وسيصاحب هذه الموجة تساقط الثلوج، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تجلد الطرقات، مما يشكل خطرا على القيادة واحتمال انقطاع التيار الكهربائي".
ونشرت القنصلية عددا من الأرقام الخاصة بها، داعية جميع الرعايا للتواصل عليها في حالة الطوارئ.
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