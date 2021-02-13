الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تلقي تقارير خلال الفترة الماضية تفيد بتكرار الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الرغم من وجود أجسام مضادة.

وقالت كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان: "نتلقى الآن تقارير عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس.

وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل يمكن أن يُصابوا مرة أخرى".

وأضافت: "أن هناك أيضًا أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من ضراوة الفيروس، وهناك احتمال للحد من انتقاله بعد التطعيم".

وكانت دراسات قد أجريت من قبل، توصلت إلى أن تكرار إصابة الشخص بفيروس كورونا للمرة الثانية، كانت خفيفة للغاية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه العالم انتشار سلالات عديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الفترة الماضية.