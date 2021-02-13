مسؤول أمريكى: حاكم نيويورك حجب وفيات كورونا داخل دور رعاية المسنين

جدة - نرمين السيد - كشفت كبيرة مساعدى حاكم نيويورك أندرو كومو للنواب الديمقراطيين، عن أن الإدارة حجبت حصيلة الوفيات الحقيقية داخل دور رعاية المسنين لتفادى إجراء تحقيق فيدرالى، الأمر الذى جعل الجمهوريون يتهمونه بالتستر ويطالبون باستقالته.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت سكرتيرة الحاكم، ميليسا ديروسا، لزعماء الحزب الديمقراطى، إن الولاية رفضت طلبًا تشريعيًا فى أغسطس الماضى بشأن حصيلة الوفيات داخل دور رعاية كبار السن، مضيفة أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يغرد على "تويتر" بشأن وفيات كورونا بهذه الدور فى نيويورك، وحوّل الأمر إلى كرة قدم سياسية عملاقة.

وبحسب الوكالة، جرت المحادثة يوم الأربعاء الماضى فى مكالمة عبر تطبيق "زووم"، وضمت أعضاء من إدارة كومو وبعض النواب الأمريكيين الديمقراطيين.

وتأتى تصريحات مساعدة حاكم نيويورك فى أحدث صفعة يتلقاها كومو الذى حاول صرف الأنظار عن انتقادات لسياسته التى أدت إلى زيادة أعداد وفيات كورونا فى نيويورك، حيث كان قاضى المحكمة العليا فى الولاية أمر وزارة الصحة بنشر البيانات التى كشفت عن المزيد من الوفيات فى دور المسنين منذ 3 فبراير الجارى.