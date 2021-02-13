جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الأولية للمعهد، فقد تم اكتشاف السلالة "بى. 7.1.1" فى 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم الجمعة، وهى النسبة التى لم تتجاوز 20.3% و2.1% فى مطلع العام.
وتشير التقارير إلى أنه تم رصد السلالة البريطانية من فيروس كورونا لأول مرة فى الدنمارك فى العينات المأخوذة يوم 14 نوفمبر الماضى، لتبلغ أعداد المصابين بهذه السلالة 1.859 شخصًا فى الدنمارك حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدنمارك: سلالة كورونا البريطانية لكورونا فى 28% من المصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.