الدنمارك: سلالة كورونا البريطانية لكورونا فى 28% من المصابين

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الأولية للمعهد، فقد تم اكتشاف السلالة "بى. 7.1.1" فى 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم الجمعة، وهى النسبة التى لم تتجاوز 20.3% و2.1% فى مطلع العام.

وتشير التقارير إلى أنه تم رصد السلالة البريطانية من فيروس كورونا لأول مرة فى الدنمارك فى العينات المأخوذة يوم 14 نوفمبر الماضى، لتبلغ أعداد المصابين بهذه السلالة 1.859 شخصًا فى الدنمارك حتى الآن.