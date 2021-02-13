إيطاليا: دراجى يعلن تشكيل الحكومة ويؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فمن المقرر أن يؤد دراجى اليمين الدستورية ظهر اليوم السبت، مع وزراته، التى كان 8 من تشكيلها من السيدات فى قصر كيرينالى الرومانى.

وكان الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى قد توجه للرئيس سيرجيو ماتاريلا، أمس الجمعة، لقبول تكليف الحكومة رسميًا، لينهى بذلك الأزمة السياسية التى اندلعت نتيجة استقالة جوزيبى كونتى لغياب الدعم فى 26 من يناير الماضى.

وبحسب الوكالة، تضم الحكومة 15 وزارة ممنوحة للأحزاب و8 لتكنوقراط واقتصاديين، حيث تولى دانيلى فرانكو، المدير العام للبنك المركزى فى إيطاليا، منصب وزير الاقتصاد ومهمته الأولى تنسيق إدارة 209 مليارات يورو من المساعدات الأوروبية لخطة التعافى من فيروس كورونا المستجد.

ويؤدى الفريق الوزارى الجديد اليمين، اليوم، فى قاعة الاحتفالات بقصر كيرينالى وسط إجراءات احترازية وأمنية فى إطار تفشى الوباء، إذ جاء انتخاب دراجى لقيادة الحكومة بهدف تفادى تقديم الانتخابات، وخاصة فى ظل تفشى كورونا.