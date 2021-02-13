هجوم إرهابي جديد يقتل 5 من رجال الشرطة بأفغانستان.. والجناة مجهولون

كالعادة خلال الأشهر الماضية، أفادت الأنباء بوقوع انفجار بين قوة من عناصر الشرطة الأفغانية، والفاعلون مجهولون حتى الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.
ولقي خمسة عناصر شرطية مصرعهم بانفجار استهدف سيارتهم في منطقة "تشابا دارا" بإقليم كونار شرق أفغانستان ليلة أمس، الجمعة.
وقال قائد شرطة الإقليم فريد مشعل، إن ذلك جاء في وقت استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا لقوات الأمن في منطقة أرغنداب في إقليم قندهار الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد الشرطة.
وقال مشعل إن مدرسة وعددا من المنازل المجاورة تضررت في الهجوم.
من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة جلال آباد صباح اليوم السبت.
وقالت شرطة ننجرهار إن الانفجار استهدف عربة للشرطة، لكن كل المصابين كانوا من المدنيين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 15 مسلحا من "طالبان" في هجوم للجيش الأفغاني، حيث تعد الحركة هي المتهم الرئيسي في كل الهجمات الإرهابية التي تحصل على المدنيين أو الشرطة والجيش.
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