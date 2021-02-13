بعد مضي 194 يوما.. بيان هام من الدفاع المدني اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بيانا هاما بشأن مرفأ بيروت، حيث أفادت بأن "عناصر الدفاع المدني تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليهم في مرفأ بيروت، بعد مضي ١٩٤ يومًا على تاريخ وقوع الانفجار".

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيانها "عناصر الدفاع المدني يعملون ليل نهار من دون انقطاع، وفقًا لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار؛ لحين الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل برًا وبحرًا بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني".

وكان موقع mtv اللبناني، نشر في وقت سابق، تفاصيل المستند الذي أرسله القائد السابق للجيش اللبناني جان قهوجي إلى مديرية الجمارك العامة في أبريل 2016 بشأن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في تفجير مرفأ بيروت في أبريل من العام الماضي. وأوضح الموقع اللبناني أن رد قهوجي جاء بناءً على استفسار بعثت به الجمارك اللبنانية إلى الجيش اللبناني ما إذا كان الجيش في حاجة لمواد نيترات الامونيوم الموجودة في مرفأ بيروت من أجل صنع الأسلحة أو المتفجرات. وكان رد "قهوجي" حينئذ بأن الجيش ليس في حاجة للمادة المذكورة بسبب كميتها الكبيرة ومحدودية استعمالها كما أنها تتحلل مع الزمن مما يشكل خطورة عند تخرينها لمدة طويلة كما ان لا قدرة لإتلافها أو التخلص منها. وجاء في الرد الذي حصل الموقع اللبناني علي نسخة منه: "تحيطكم قيادة الجيش أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الامونيوم داخل العنبر رقم 12، وندعوا التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة وفي حال عدم رغبتها بذلك إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها". وكان قائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي قد مثل اليوم أمام القاضي فادي صوان بصفته شاهدا في قضية انفجار مرفأ بيروت.

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