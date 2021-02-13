فضيحة بتل أبيب.. الكشف عن تفاصيل بيع إسرائيليين أسلحة لدولة معادية لأمريكا

كشفت صحيفة عبرية عن استجواب أكثر من عشرين إسرائيليا عقب إبرام صفقة أسلحة مع دولة معادية للولايات في المتحدة في قارة آسيا ولم يتم الكشف عن هويتها بعد.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن الإسرائيليين الذين جرى استجوابهم، يشتبه بقيامهم بتهريب أسلحة إلى دولة في آسيا تنافس الولايات المتحدة، والصفقة عبارة عن أنظمة صواريخ بعشرات ملايين الدولارات.

ووفق الصحيفة "أظهرت الوثائق الموزعة تجربة صاروخية حاول المشتبه بهم، وبعضهم من هيئة الصناعات العسكرية، بيعها إلى نفس البلد، فيما أعرب الشاباك عن قلقه من وصول الصواريخ لهذه الدولة المعادية.

هذا وأعربت الصناعات العسكرية عن صدمتها من أن عامليها السابقين طوروا أنظمة أسلحة لعميل أجنبي، دون تصريح.

وأوضحت الصحيفة أن "مثل هذه الفضيحة يمكن أن تخلق أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وتلك الدولة نفسها، لأنه تحرك غير ودي منها، وبدلًا من ذلك، هناك احتمال آخر أن الأفراد الذين لديهم اتصالات مع ممثلي تلك الدولة لم يقدموا أنفسهم بالضرورة على أنهم إسرائيليين، ولكن مواطنين من دول أخرى، ومن ثم لا يوجد سبب لوجود مشكلة مع تلك الدولة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الفضيحة توضح الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي الملازم للصفقات التي ينفذها إسرائيليون تجاه أطراف خارجية، بما في ذلك الخوف من انتشار هذه التكنولوجيا إلى دول معادية".