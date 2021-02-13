منعت دخول البشر وسمحت للإبل بالمرور.. دولة عربية تصدر قرارا عاجلا بسبب كورونا

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، قرارا يسمح بدخول الإبل العالقة خارج السلطنة وإعفاء مُلاّك وناقلي الإبل من كافة الغرامات المترتبة عليهم.

ووفق صحيفة "الشبيبة" العمانية، فقد جاء في الإعلان أنه نظرًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بإغلاق المنافذ الحدودية البرية للسلطنة ومراعاة لملاك وناقلي الإبل في ظل هذه الظروف لعدم تمكنهم من إرجاع الإبل خلال الفترة الزمنية المحددة فقد تقرر السماح بدخول الإبل العالقة خارج السلطنة وإعفاء ملاك وناقلي الإبل من كافة الغرامات المترتبة عليهم خلال الفترة من بداية شهر سبتمر 2020 حتى نهاية شهر مارس 2021.

‏⁧‫وكانت اللجنة العليا‬⁩ المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ (كوفيد19) في سلطنة عمان قد أصدرت قرارا بالاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة‬⁩ حتى إشعارٍ آخر إلا لمرور الشاحنات.

وأفادت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة "اصير" العمانية، بأنه يُسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرّية بالدخول إلى أراضي السلطنة.

وذكرت بأنه يسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م

وأضافت اللجنة : لن يُسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يُعاد فتح المنافذ البرّية، ويُشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرّية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحّي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة.

كما قررت اللجنة إلزامية العزل الصحي المؤسسي لجميع القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرّية والبحرية والجوّية على حسابهم الخاصّ، وذلك لعدم التزام الكثيرين بالعزل الصحي المنزلي ومخالفة الإجراءات التي تم إقرارها.

وشددت اللجنة في قراراتها علي إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م، ولمدة أربعة عشر يومًا، وتُستثنى من الإغلاق المُشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما شملت قرارات اللجنة ايضا غلق الشواطئ ‏والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021 ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها.

كما أوصت اللجنة بتجنّب تجمّعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة وتقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة الى 50% من طاقتها الاستيعابية ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م حتى إشعار آخر.

كما تضمنت القرارات أيضا تأجيل تسديد أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقا) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021م وحتى نهاية يونيو 2021م وتقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقا) وسيتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.