الإنذار الأحمر.. جميع أطفال أمريكا في خطر داهم بسبب Covid-19

يعيش نحو 99٪ من الأطفال في الولايات المتحدة في مقاطعات تعتبر منطقة "حمراء" مع مستويات عالية لانتقال فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، بموجب إرشادات جديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وفقًا لتحليل شبكة سي إن إن للبيانات الفيدرالية.

ذكر التحليل، إنه عيش ما يقرب من 73 مليون طفل - حوالي 99٪ من سكان الولايات المتحدة دون سن 18 عامًا - في مجتمع "عالي الانتقال والعدوى" ، وفق ما أشار مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

قال مركز السيطرة على الأمراض، أن كل مقاطعة يوجد بها ما لا يقل عن 100 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 لكل 100000 شخص أو اختبار معدل إيجابية لا يقل عن 10٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقًا لذلك، فإنه هذه المناطق ، توصي إرشادات مركز CDC الجديدة بالتعلم الافتراضي للمدارس الإعدادية والثانوية والتعلم المختلط أو تقليل الحضور للمدارس الابتدائية.

ويشدد مركز السيطرة على الأمراض أيضًا على خمس استراتيجيات، تتطلب لبس الكمامات، والتباعد المادي ، وغسل اليدين ، والحفاظ على المرافق نظيفة، وتتبع المخالطين.

ويوصي أيضًا باستراتيجيات مختلفة تحتوي على دليل مرمز بالألوان لمناطق انتقال العدوى بشكل خطير، ملونة باللون الأحمر، أو لدرجة انتقال أقل باللون البرتقالي، ثم أقل باللون الأصفر ومنخفضة العدوى باللون الأزرق.

يقول مركز السيطرة على الأمراض على المناطق التعليمية إعادة التقييم أسبوعيًا، مشيرًا إلى إنه إذا لم تتمكن المدارس في مجتمعات "انتقال العدوى العالية" من "تنفيذ جميع استراتيجيات التخفيف بشكل صارم" ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن جميع الأنشطة يجب أن تكون افتراضية.

يعيش أقل من 100.000 طفل في الولايات المتحدة في مقاطعات تعتبر "منخفضة" أو ذات انتقال معتدل للعدوى، وهو ما يجعل مركز السيطرة على الأمراض يوصي بفتح مدارس K-12 للتعليم الشخصي الكامل.