الصحة العالمية تعلق على انخفاض إصابات كورونا في تونس

قالت منظمة الصحة العالمية في تونس، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تونس، يأتي بسبب خفض أعداد التحاليل اليومية.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، إيف سوتيران أن انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس، يعود إلى انخفاض عدد التحاليل التي يتم إجراؤها يوميا.
وتابع أنه: "لا تزال في مرحلة وبائية مرتفعة"، لافتا إلى أن "عدد التحاليل التي يتم إجراؤها للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، انخفض من 10 آلاف تحليل، مع نهاية يناير الماضي، إلى حدود الـ4 آلاف تحليل يوميا، وهو ما أدى بالضرورة الى انخفاض عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس المكتشفة".
وأوضح أن: "التقليص من عدد التحاليل المنجزة، لا يساعد في الوقوف بدقة على الوضعية الوبائية".
وأشار إلى أن: "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة، سيكون أقل من الواقع" مشددا على ضرورة "اليقظة والانتباه، والالتزام بتطبيق البروتكولات الصحية في مختلف القطاعات، وتفادي التجمعات".
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