هدد بتلطيخ سمعة صحفية.. وقف متحدث باسم البيت الأبيض عن العمل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "فانيتى فير" و"الحرة"، أمس الجمعة، فقد هدد دكلو بـ "تلطيخ سمعة" صحفية تعمل لمجلة بوليتيكو، على خلفية متابعة علاقة شخصية لدكلو مع صحفية تعمل لموقع "أكسيوس".

وبحسب الموقع، كان بايدن حذر فى اليوم الأول من توليه مهامه بالبيت الأبيض، مشددًا على أنه لن يتسامح مع أى موظف يسىء معاملة زميله، وقال: "أنا لا أمزح. إذا سمعت أنك تعامل زميلا آخر بقلة احترام، سأطردك على الفور".

وفى بيان لها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن "دكلو اعتذر للمراسلة، وأقر بأن ذلك ليس السلوك الذى حدده الرئيس" بايدن.

وأضافت ساكى أنه "بموافقة كبير موظفى البيت الأبيض، تم تعليق دكلو من العمل لمدة أسبوع، من دون أجر، إضافة لذلك، عندما يعود، لن يتم تكليفه بالعمل مع أى صحفى فى بوليتيكو".

وتأتى تطورات البيت الأبيض بعد فترة من التوتر شهدتها العلاقة بين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والصحف والعاملين بها.