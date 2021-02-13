شائعات.. زيادة أسعار الكهرباء في السعودية

كشفت هيئة مكافحة الشائعات بالمملكة العربية السعودية، عن صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هللة.
وبحسب صحيفة "المناطق" السعودية فقد نفت الهيئة ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء.
كما أكدت الهيئة أن الصورة المتداولة عن خبر ارتفاع الأسعار متكررة منذ عام 2019.
وأوضحت الهيئة أن مصدر الصورة المتداولة عن ارتفاع الأسعار موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية.
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