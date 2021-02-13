الذهب الأسود.. دولة عربية تعلن استكشافات نفطية جديدة

أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مدير عام شؤون استثمارات النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن الدكتور سلمان الشيدي باستكشافات نفطية جديدة في بعض مناطق الامتياز سيتم الإعلان عنها في وقتها، كما سيتم خلال الفترة القادمة توقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النفط خاصة للمناطق الثلاثة أو الأربعة الواعدة والمفتوحة.

وقال المسؤول العماني: إن احتياطي السلطنة من النفط مستقر عند 5ر4 مليار برميل من النفط، و24 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتستورد السلطنة كمية بسيطة لتعويض استخدام بعض الشركات التي لديها مشاريع من شبكة الغاز الخاص بوزارة الطاقة والمعادن.

وأضاف: أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستستقر إلى نهاية السنة لتتراوح بين 60 و65 دولارًا أمريكيًّا نتيجة الإعلان عن نقص المخزونات المنتجة من النفط وحرص المنتجين على الالتزام بالاتفاق الموقع سابقا.

وأتم: النفط العماني الخام يلقى قبولًا من قبل المستوردين بحكم الموقع والنوعية والجودة الثابتة لذا تحرص وزارة الطاقة والمعادن عند الإنتاج من الحقل على التأكد من جودة النفط المستخرج وعدم تغير النوعية.