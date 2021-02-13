شنت مجموعة من الدببة هجوما على المواطنين في إقليم كردستان العراق، وذلك عقب إطلاق سراحهم.
وأظهر في مقطع فيديو هروب مجموعة من الصحفيين والمتفجرين، عقب هجوم مجموعة من الدببة عليهم، عقب إطلاق سراحهم.
وأطلقت التعاون الكردي الأمريكي للمرة الثانية، 6 دببة في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال.
وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية، ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم من دببة على المواطنين في كردستان العراق.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.