أبرزها حظر التجوال.. تونس تمدد العمل بالإجراءات المشددة حتى 7 مارس

أصدرت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا قرارا بمواصلة العمل بالإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من الوباء التي تم إقرارها يوم 25 يناير الماضي، وذلك لمدة 3 أسابيع إضافية، تمتد حتي السابع من مارس المقبل.

وبحسب جريدة الشرق الأوسط فقد قال فوزي مهدي وزير الصحة التونسي : إن مواصلة تنفيذ الإجراءات تعود إلى مخاوف جدية بعودة انتشار الوباء نتيجة التراخي الجماعي في الالتزام بالبروتوكولات الصحية مما انجر عنه تزايد أعداد الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن كورونا.

وأضاف وزير الصحة التونسي : وتشمل تلك الإجراءات مواصلة حظر التجوال في كامل مناطق تونس من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ومنع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي وتفعيل آليات التثبت في تطبيق هذا المنع، ومواصلة العمل بنظام الفرق والتداول يوما بيوم في الوظيفة العمومية .

وتابع : كما شملت الإجراءات دعوة رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان مع التشديد على ضرورة ملازمة المنزل في الأيام التي لا يتم فيها العمل، ومواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات ودعوة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة والأسواق.

وبشأن أنشطة المقاهي والمطاعم، فقد أبان وزير الصحة التونسي أنه تم تحديد نسبة استيعاب 30 في المائة من سعة المحل على أقصى تقدير، و50 في المائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة، على أن ترفع الكراسي ابتداء من الساعة الرابعة مساء، مع التشديد على ردع كل مخالف لهذه البرتوكولات، خاصة فيما يتعلق بمنع الشيشة، ومنع لعب الورق وتوفير التهوية الضرورية في المحلات واحترام التباعد الجسدي.