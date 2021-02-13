البحرين تعلن وفاة حالتين بفيروس كورونا لمواطنتين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لمواطنتيْن تبلغان من العمر 59 عامًا، و 61 عامًا.
وأعربت وزارة الصحة البحرينية عن خالص تعازيها لأسرتي الفقيدتين وكافة أهلهما وأقاربهما وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأيام البحرينية.
وكانت فى وقت سابق وافقت مملكة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا، والذي ينتجه مركز الجمالايا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي.
واتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات من بينها تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد الموظفين.
إغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصا.
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