الرئيس العراقي: الانتخابات الحرة مطلب ساحات الحراك الشعبي

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، إن الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق.
وأضاف صالح في كلمته بذكرى يوم الشهيد العراقي: "نستذكر شهداء العراق ضد الاستبداد والإرهاب".
وتابع: "نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب".
وأوضح: "أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".
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