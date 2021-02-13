شكوى أمريكية من معاملة غير عادلة لشركات الطيران في مطار إسرائيل

نقلت شبكة "CNN"، عن مصدر إسرائيلي مطلع، أفاد بأن الولايات المتحدة اشتكت المسئولين الإسرائيليين من التمييز في التعامل مع شركات الطيران الأمريكية، بعد الإغلاق شبه الكامل لمطار بن جوريون الدولي في إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، اشتكت وزارة النقل الأمريكية، من أن شركة "ال عال" الإسرائيلية للطيران، لا يزال يُسمح لها بتشغيل رحلات ركاب بصورة محدودة من أجل رحلات إعادة إسرائيليين إلى بلادهم، بينما تحظر إسرائيل ذلك على شركات أمريكية مثل "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، اللتان يسُمح لهما بتسيير رحلات شحن فقط على الخط الجوي الإسرائيلي - الأمريكي.

وقال المصدر الإسرائيلي لشبكة CNN، إن قرار حظر رحلات الركاب الجوية للشركات الأمريكية، لم يكن يهدف إلى الإضرار بتلك الشركات، وإنما للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اتصالات تجري حاليا بين مسؤولين في مكاتب الشركات في البلدين، لكن القضية ستنتهي تلقائيا عندما تعيد إسرائيل فتح مطار بن جوريون.

وأشارت CNN إلى أن ما تم وصفه في الشكوى بأنه "معاملة غير عادلة" يمكن أن يكون أيضًا انتهاكًا لاتفاقية الأجواء المفتوحة المبرمة عام 2010، والتي تنص على أن "يسمح كل بلد بالمنافسة وتكافؤ الفرص لشركات الطيران التابعة لبلدان أخرى".

هذا وتم تقديم شكوى الشركات الأمريكية كإجراء رسمي لدى وزارة النقل في واشنطن بهدف معالجة "الممارسات المعيقة للمنافسة"، وتم البدء فيها بعد أن قررت الوزارة أن الحكومة الأجنبية "اتخذت إجراءً عطّل أو قيّد أو رفض تشغيل او حرم شركة طيران أمريكية من حقوقها".

وفقًا للتقرير، يمكن أن يتطور هذا الإجراء لاحقًا إلى إجراء عقابي يمكن من خلاله تقييد نشاط شركة الطيران الإسرائيلية في مطارات الولايات المتحدة، لكن CNN أكدت أن الإجراء ينتهي عادةً بحل وسط ولا ينطوي على مثل هذه الإجراءات العقابية، التي تتطلب موافقة الرئيس.