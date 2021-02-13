الديوان الأميري الكويتي ينعى أرملة الشيخ جابر فهد المالك الصباح

نعى الديوان الأميري الكويتي المغفور لها بإذن الله نورة أحمد محمد الغانم أرملة الشيخ جابر فهد المالك الصباح. وذكر الديوان الأميري الكويتي أن الراحلة تبلغ من العمر 77 عاما حيث سيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم. وأفاد الديوان الأميري الكويتي بأن العزاء يكون عبر رسائل نصية علي هواتف التعازي وهي : الرجال:(51505555) النساء:(97888026).

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