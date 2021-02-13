قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت اليوم دوري أبطال أفريقيا 2021

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت اليوم ، يستضيف ملعب الأوليمبي حمادي العقربي مواجهة من نوع خاص تجمع بين الترجي التونسي وتينجويت اليوم السبت 13-2-2021 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، وتود الجماهير العربية وخاصة الجماهير التونسية الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت اليوم على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، وقد كشفت عدد من القنوات المفتوحة أنها تنقل مباراة الترجي التونسي وتينجويت اليوم بشكل مجاني دون تشفير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت اليوم ، يدخل الفريق التونسي لقاء اليوم السبت 13-2-2021 معتمداً بشكل كبير على عامل الأرض حيث يستضيف الفريق الخصم على ملعبة وسط جماهيره، فيما يريد الترجي التونسي تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل حصد النقاط والتأهل للدور القادم وحجز مقعداً لصدارة المجموعة من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وقد أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 عن تواجد الترجي التونسي ضمن المجموعة الرابعة بجانب فريق الزمالك المصري وتينجويت وفريق مولودية الجزائر، وكان الترجي التونسي قد وصل للدور الربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والذي استطاع خلالها إقصاء الزمالك من هذا الدور والتأهل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت

مباراة الترجي التونسي وتينجويت تنطلق اليوم السبت الموافق 13-2-2021 في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية وقطر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة الواحدة مساء بتوقيت جرينيتش.

وبناءً على تصريحات اتحاد كرة القدم الإفريقي فإنه يحق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر القنوات الأرضية، فمن المتوقع أن تنقل قناة تونس الرياضية مباراة الترجي وتينجويت اليوم مجانا، وإليكم تردد قناة تونس الرياضية على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة تونس الرياضية 2021

تردد قناة تونس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي التونسي اليوم نايل سات/ التردد: 11727 – الترميز: 27500 – تصحيح الخطأ: 6/ 5 – الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تونس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي التونسي اليوم عرب سات: التردد: 12643 – معدل الترميز: 27500 – الاستقطاب: 6/ 5 – معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة مكسبي مباراة الترجي التونسي اليوم

ومن المتوقع أن تكون القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي التونسي اليوم مجانا قناة مكسبي حيث أكدت إدارة القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها ستعمل على نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021 ، وهو الأمر الذي يتساءل عنه الكثير من عشاق ومحبي متابعة الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان، وإليكم تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2021.

تردد قناة مكسبي على النايل سات: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021، وسنوافيكم بالمزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي التونسي اليوم مجانا في حالة الكشف عنها بخلاف الموضحة أعلاه، قنوات مفتوحة تنقل مباراة الترجي التونسي اليوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021.