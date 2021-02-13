إيران: قتيلان و10 جرحى فى انفجار غاز بمدينة أردبيل شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلن رئيس مركز الطوارئ الطبى فى أردبيل، ماجد محمد غريبانى، "مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين فى انفجار غاز فى منزل سكنى فى أردبيل"، لافتًا إلى أن "الانفجار وقع الساعة 7:02 صباحًا فى وحدة سكنية على تقاطع دانش بين شارع نعيبى وبغميشة فى أردبيل".
وقال غريبانى: "تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى فاطمى فى أردبيل عن طريق إرسال سيارة إسعاف وحافلة إسعاف وقوات الطوارئ"، لافتًا إلى أن شدة الانفجار أدت إلى تدمير أجزاء مهمة من المبانى السكنية.
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