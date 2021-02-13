اليمن: مقتل 60 حوثيا فى معارك غربى مأرب

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامى للجيش اليمنى، فإن "ميليشيات الحوثى شنت هجمات انتحارية متتالية فى محاولة منها للسيطرة على مواقع عسكرية فى جبهة الكسارة، غرب مأرب، إلا أن رجال الجيش تصدوا لها وأفشلوا جميع الهجمات".
وأشار البيان إلى مصرع أكثر من 60 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرين خلال المعارك التى خاضها الجيش، إضافة إلى خسائر أخرى فى المعدات الميليشيا المدعومة من إيران.
وأوضح البيان أن طيران التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن استهدف تعزيزات كانت فى طريقها إلى الحوثيين فى ذات الجبهة، مركدًا أنه "تمكنت الغارات من تدميرها، ومن ضمنها عربة ودبابة وثلاث دوريات قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها".
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