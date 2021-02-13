الصومال: قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسى والبرلمان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير المحلية، أسفر التفجير خلف قتلى وجرحى لم تحدد أعدادهم حتى اللحظة، فيما سارعت أجهزة الأمن الصومالية لفرض طوق أمنى حول موقع الهجوم.

ويأتى تفجير مقديشيو، اليوم السبت، الثانى خلال أقل من ٢٤ ساعة، فى ظل أزمة سياسية تعانيها البلاد بسبب محاولات الرئيس محمد عبد الله فرماجو، البقاء فى السلطة بشكل غير دستورى.