الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل من سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى الأردن "بترا"، قال مصدر عسكرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على الشخصين، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر العسكرى على أن الجيش سيتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردنى.