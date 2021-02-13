الشرطة الروسية: لم نعثر على مواد متفجرة بالمركز التجاري في فلادي قفقاز

قالت شرطة أوسيتيا الشمالية، إنها لم تعثر على أي أثر لمواد متفجرة في مكان الانفجار الذي وقع في أحد المراكز التجارية في فلادي قفقاز يوم أمس.
وذكرت الشرطة، أن التحقيقات الأولية، تدل على أن سبب الحادث كان انفجار أسطوانة غاز.
وأضاف مصدر في شرطة المدينة: "بعد إجراء كل الفحوصات الفنية والتحاليل، لم نعثر على أي أثر لمواد متفجرة، لذلك تم استبعاد احتمال وقوع عمل إرهابي".
وشدد المصدر، على عدم العثور على أي مصابين أو ضحايا تحت الأنقاض.
ونوه بأن العمل لا يزال مستمرا لإزالة الأنقاض ومخلفات الحادث.
صباح أمس الجمعة، وقع انفجار قوي في أحد المركز التجارية في فلادي قفقاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة جنوبي روسيا.
ونقلت تقارير عن مصادر في هيئات الطوارئ أن الانفجار الذي نجم، حسب المعلومات الأولية، عن تسرب للغاز، دمر بشكل كامل المبنى المكون من 3 طوابق.
وعند وقوع الحادث، كان المبنى خاليا من العاملين والزوار، وتم العثور على حارس المركز سليما تحت الأنقاض.
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