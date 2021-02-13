وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل العشرات من مسلحي ”طالبان” جراء انفجار داخل مسجد...

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت أن 30 من عناصر حركة "طالبان"، منهم ستة أجانب، قتلوا جراء انفجار هز مسجدا في منطقة دولت آباد بولاية بلخ شمال البلاد. وذكرت الوزارة أن الانفجار دوى خلال تدرب عناصر "طالبان" على تصنيع عبوات ناسفة. ولم تعلق "طالبان" حتى الآن على الحادث.

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