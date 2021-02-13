رئيس الوزراء العراقي: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن العراق أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات،لافتا إلى أن البعض يضع العراقيل أمام الحكومة.
وأضاف الكاظمي في كلمته بذكرى يوم الشهيد العراقي: "أحيي جميع عوائل الشهداء والدم الطاهر هو من يبني المستقبل"، مبينا: "عملنا على اعادة بناء الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة".
وأضاف: "عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية، وأنا غير معني بالمزايدات الانتخابية".
وتابع اننا "سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، لافتا الى ان "البعض يضع العراقيل أمام الحكومة".
واختتم حديثه،قائلا: "نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات"، مضيفا: "أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات".
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